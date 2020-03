Convivenza difficile e maltrattamenti alla ex: 38enne in carcere dopo divieto di dimora

Ieri pomeriggio il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Cosenza ha arrestato un rumeno di 38 anni, B.F., che - anche sotto l’effetto di alcol - avrebbe ripetutamente maltrattato la ex moglie durante un lungo periodo di convivenza.

Dopo l’ennesima aggressione e un precedente divieto di dimora nel comune di Cosenza, disposto tempo prima dall'Autorità giudiziaria, l'ennesima aggressione per la donna che ha visto però l’intervento della Volante e la conseguente ordinanza del Gip per l'arresto e il trasferimento dell'uomo in carcere.