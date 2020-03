Crotone. A spasso per la città senza motivo, “multati” in 46

Due persone arrestate; altre 43 denunciate; una segnalata all’Autorità Amministrativa; un’altra ancora controllata essendo sottoposta a misure di sicurezza. Verificati, poi, 207 veicoli, anche col sistema Mercurio; una multa scattata per violazioni al Codice della Strada; tre i fermi e sequestri amministrativi o penali; nove le perquisizioni e ben 214 i controlli amministrativi.

Questo il bilancio della attività svolte dagli uomini della questura di Crotone nella settimana che volge al termine, con un’attenzione particolare al rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid19.

E proprio in questo contesto la polizia ha sanzionato ben 46 persone che, in circostanze diverse, sono stati sopresi per la città senza però un giustificato motivo.

Tra le altre attività, nella mattinata del 24 marzo scorso, il personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà un 37enne crotonese per aver tentato un furto in un esercizio commerciale del capoluogo.

Nella serata dello stesso giorno, invece, la Squadra Mobile ha denunciato un 31enne del posto beccato con due involucri di marijuana del peso di poco più di 22 grammi.

Nel pomeriggio di mercoledì 25, la Divisione Polizia Anticrimine ha eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica locale, nei confronti di due crotonesi, un 36enne (P.G.) e un 38enne (S.L.), ritenuti responsabili dei reati di rapina e lesioni gravi in concorso, fatti che risalgono al febbraio del 2017. Entrambi sono stati traferiti nella Casa Circondariale del capoluogo.

Nella serata del 27 marzo, ancora, la Squadra Volante ha segnalato amministrativamente Prefetto un 56enne di Strongoli come quanto assuntore di stupefacenti, dopo avergli trovato oltre mezzo grammo di cocaina, opportunamente sequestrata.