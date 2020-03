Nel casolare a preparare dosi, beccati e arrestati. Denunciati tre “clienti”

Una serie di controlli straordinari sul territorio, messi in campo dalla polizia del Commissariato di Corigliano-Rossano, ha portato in questi giorni a eseguire due arresti per spaccio e alla denuncia di tre assuntori di droghe.

In particolare, gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria ha tratto fatto scattar le manette per un 22enne rossanese ed un 21enne ucraino, sorpresi in un casolare abbandonato mentre ripartivano in dosi della marijuana, per un totale di quasi 100 grammi. Ai due sono stati trovati anche un bilancino di precisione e delle banconote di vario taglio per 600euro.

Durante le operazioni, la polizia ha anche identificato e poi denunciato altri 3 giovani che erano entrai nello stesso casolare per fare “rifornimento” di stupefacente. Tutte e cinque sono stati sanzionati, inoltre, per aver violato le norme sul contenimento del Covid-19.