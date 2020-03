Italia Viva: “salvare l’economia con un piano di emergenza globale”

Nel corso della pandemia è Italia Viva Calabria a prendere la parola per chiedere che “vengano forniti di strumenti e mezzi, primo fra tutti la possibilità di assumente risorse necessarie, per consentire di proteggere tutti al meglio e svolgere il proprio lavoro con più serenità ed efficacia”.

“Stiamo ancora combattendo l’emergenza sanitaria, da gestire con la massima attenzione, ma nel frattempo bisognerà che qualcuno pensi al futuro della nostra economia: per non farci trovare impreparati di fronte a quella che potrebbe essere una crisi economica senza precedenti. È necessario – prosegue Italia Viva - dunque individuare delle misure che, nell’immediato, tamponino l’emergenza con procedure snelle che abbattano i tempi di accesso immediati da parte dello Stato, misure che però non possono essere addirittura inferiori al reddito di cittadinanza. Bisognerà avviare un piano d’intervento economico globale, a favore di tutte le categorie, uno strumento normativo ad hoc, che preveda da un lato l’acquisto di denaro a tassi estremamente calmierati e dall’altro l’attivazione di garanzie in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, fornite dallo Stato mediante la costituzione di fondi che potrebbero provenire dalla riconversione della dotazione comunitaria dei programmi operativi 2014-2020”.

“Il Governo tenga conto di queste persone, tenga conto delle parole di Mario Draghi che oggi mostrano la “linea maestra” per poter uscire da questa situazione di stallo, di quanto il bisogno di liquidità sia importante e identitaria per la nostra nazione. Una volta superata l’emergenza sanitaria e tamponata quella economica sarà necessario mettere tante risorse in campo, specifiche per aree territoriali e settori di attività, per far sì che la ripresa sia globale, che il Mezzogiorno non venga lasciato indietro. Dalla storia bisogna imparare. Certe storie – conclude - siamo stanchi di subirle e faremo di tutto affinché non si ripetano”.