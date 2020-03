Pizzicato con la cannabis: fermato in bici si oppone agli agenti

Un 21enne reggino, G.P., è stato bloccato dagli uomini della Squadra Volante del capoluogo dopo aver tentato di sfuggire ad un controllo di polizia, e tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Il giovane percorreva via Sbarre centrali a bordo di una bicicletta elettrica e, di fronte all’alt intimatogli dagli agenti, ha tentato di fuggire, gettando a terra un involucro.

L’immediato intervento della pattuglia ha consentito di bloccarlo e di recuperare l’involucro, che si è poi scoperto conteneva circa 18 grammi di cannabis.

A carico del giovane – che durante il controllo ha anche opposto resistenza causando delle lesioni agli uomini delle Volanti - sono stati adottati anche dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle norme sulla prevenzione della diffusione del Covid-19. L’Autorità Giudiziaria ne convalidato l’arresto del 21enne ne disposto per lui i domiciliari.