Covid. Gom, altri cinque positivi a Reggio. Confermato il decesso di due anziani

Si aggiungono altri positivi al covid19 nel reggino, rispetto a quelli resi noti nel pomeriggio dal bollettino della Regione (QUI). La conferma arriva nella tarda serata dalla Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” che riporta come nella giornata di oggi siano stati sottoposti allo screening 160 nuovi soggetti con sospetto di infezione e che di questi 5 siano quelli risultati positivi.

I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 33 di cui 23 in Malattie Infettive, 4 in Pneumologia e 6 in Terapia Intensiva. I pazienti perché guariti sono sette come sette sono anche i deceduti nella provincia dello stretto, tra cui, sempre oggi, gli ultimi due, una donna ed un uomo, rispettivamente di 88 e di 89 anni, che erano ricoverati in Pneumologia ed affetti da altre patologie concomitanti all’infezione da covid.

La Direzione Aziendale si stringe anche attorno alla famiglia del dott. Marco Conte, Direttore della U.O.C. Microbiologia Virologia del Gom, per la perdita del cognato. Conte, in prima linea in questa emergenza sanitaria, ha scelto di rimanere a Reggio a proseguire il proprio lavoro nonostante la dolorosa circostanza.