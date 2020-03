Covid. Crotone, Asp: positivi salgono a 88, 863 le persone in “sorveglianza”

Sono quattordici in più dei 74 riportati dal bollettino regionale (QUI) i casi di Covid19 accertati a Crotone, per un totale dunque di 88 in tutto. Di questi - che comprendono anche i due decessi accertati nel capoluogo - in diciannove sono ricoverati presso l’ospedale San Giovanni di Dio della città pitagorica, altri cinque, invece, al Pugliese-Ciaccio ed uno nel Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro; sessantuno, infine, si trovano in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare.

Relativamente ai ricoverati nel nosocomio cittadino, 18 sono assistiti nel reparto Covid19/Malattie Infettive e uno solo si trova nel reparto di Terapia Intensiva. Le attività di sorveglianza sanitaria vengono effettuate infine su 863 persone che sono state classificate come “contatti stretti” di soggetti risultati positivi all’infezione.

L’Asp di Crotone raccomanda alla cittadinanza la massima adesione alle misure preventive disposte dalle autorità governative e nazionali, e tempestività nella comunicazione al proprio medico di base di una eventuale insorgenza contemporanea di sintomi sospetti classificabili come Covid19, ovvero la febbre sopra i 37,5 gradi centigradi, la tosse, le difficoltà respiratorie e la congiuntivite.