Clochard trovato morto a Crotone. Avviate le indagini

È stato trovato in via Mercalli, nella zona commerciale di Crotone, il corpo senza vita di un uomo senza fissa dimora e che, secondo i primi esami autoptici, sarebbe morto per cause naturali, forse legate al brusco calo delle temperature. Il cadavere era ancora per strada.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del capoluogo che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini. Il corpo, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, Pasquale Festa, è stato portato all'obitorio dell'ospedale per l'ispezione che potrà chiarire le cause il decesso. I carabinieri si stanno occupando di risalire alle sue generalità.