Moratorie mutui e finanziamenti. Ccia, “attuare le direttive governative”

Un ritardo nel recepimento delle disposizioni del DMPC Cura Italia circa le sospensioni di mutui e finanziamenti si sarebbe registrato da parte alcuni Istituti di Credito della provincia crotonese.

Sul caso è insorto il Presidente della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese, che precisa: “Ci giungono segnalazioni da parte di alcune associazioni di categoria e di imprese secondo cui, a causa del ritardo nel recepimento delle disposizioni del DMPC Cura Italia, si starebbero registrando spiacevoli fenomeni di morosità dal momento che le rate in scadenza in questi giorni sono stati presentati all’incasso nonostante le disposizioni governative”.

“Se ciò fosse vero e, soprattutto, se non si interverrà nel più breve tempo possibile a risoluzione della problematica, le conseguenze dannose per la già fragile economia del territorio saranno irrecuperabili -continua Pugliese, che aggiunge- le realtà economiche del territorio, per lo più micro e piccole imprese a conduzione familiare, sono in ginocchio e senza liquidità ed hanno difficoltà nell’accesso al credito, non riuscendo a soddisfare le garanzie richieste”.

“Soprattutto in questo momento di difficoltà la Camera di Commercio di Crotone dà la sua disponibilità a fare da tramite nel dialogo con le istituzioni coinvolte, con il Prefetto e con il Direttore regionale dell’ABI, affinché si attuino le misure più idonee a garantire, nel più breve tempo possibile, liquidità e facilità di accesso al credito alle imprese crotonesi, in ottemperanza alle disposizioni governative” conclude il Presidente dell’Ente camerale.