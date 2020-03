In carcere tre persone. Due per rapina, la terza per spaccio di droga

Gli agenti della Questura di Crotone hanno eseguito un provvedimento di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica, nei confronti di due persone del posto, un 35enne (P.G.) e un 37enne (S.L.) crotonese 37enne, ritenuti responsabili di rapina e lesioni gravi in concorso.

I due devono espiare 4 anni e 8 mesi di reclusione per una rapina effettuata in un negozio. I fatti risalgono al 15 febbraio del 2017 quando la Squadra Mobile intervenne sul posto.

Dalle indagini sarebbe così emersa la responsabilità penale degli arrestati, considerato gli autori della rapina e delle lesioni causate alla persona offesa. Entrambi sono stati portati nel carcere di Crotone.

Il 24 marzo, invece, sempre la polizia, dopo dei servizi per la prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha denunciato in stato di libertà un 30enne, A.A., indagato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

La Squadra Mobile ha perquisito l’abitazione dell’uomo e trovato, nascosti all’interno di uno scatolo, in una valigia posta nel soggiorno, due involucri di cellophane con 22 grammi di marijuana e un bilancino di precisione intriso della stessa sostanza.