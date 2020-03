Coronavirus, 78 le persone affette da covid. Sei in più di ieri

Aumento sì a Crotone di contagi ma lento. Rispetto a ieri, oggi giovedì 26 marzo il numero di persone affette da coronavirus sono 78, sei in più di ieri (QUI). Nel computo del report dell’Asp provinciale, in cui c’è anche il primo decesso sul territorio, sono quindi calcolati 19 ricoveri nell’ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo, le 5 persone ricoverate invece al Pugliese Ciaccio di Catanzaro, e una al Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro.

Sono invece 52 le persone in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare. In merito ai pazienti ricoverati a Crotone 18 sono assistiti presso il reparto Covid19/Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva.

L’Asp sta inoltre svolgendo le attività di sorveglianza sanitaria sul territorio su 825 soggetti classificati come “contatti stretti” di persone risultate positive all’infezione virale.