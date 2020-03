Fumetti a domicilio. Gli eventi del Museo di Cosenza

Lezioni, incontri e live in diretta streaming sulle pagine FB del Museo e della Scuola del Fumetto di Cosenza. Sono queste le iniziative portate avanti dal Museo del fumetto di Cosenza per il decreto #iorestoacasa. Le recenti disposizioni ministeriali del Governo, adottate per contrastare l'avanzata del Covid19, hanno bloccato, come per tutti, le consuete attività in sede.

Da venerdì 27 marzo quindi, spostandoci tutti nel web, ci sarà la possibilità di proseguire sia la didattica che gli incontri con autori, sceneggiatori, disegnatori e operatori culturali, facilitando, in questo modo, la fruizione degli eventi senza limiti territoriali. Nella speranza di poterci incontrare al più presto, con l'augurio che questo brutto momento passi presto vi aspettiamo sui nostri canali, con il calendario degli eventi che trovate di seguito.

Si inizia venerdì 27 marzo alle 16 con l’evento “Il volto e la testa”. Si tratta di una lezione di disegno con Quirino Calderone autore SBE e docente Scuola del Fumetto di Cosenza. Si prosegue sabato 28 marzo alle 16 con “Come vite distanti”, il fumetto italiano disegna da casa se ne parla con Stefano Piccoli, Arf Festival

Domenica 29 Marzo sempre alle 16 ci sarà “Graphic Journalism”, incontro con Luigi Politano, editore Round Robin; lunedì 30 marzo alle 16 si terrà Cassidy, presentazione della miniserie edita da Sergio Bonelli Editore con Pasquale Ruju, sceneggiatore.

Martedì 31 marzo alle 16 “Il premio strega e i fumetti Incontro con Stefano Petrocchi, Direttore Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, mentre mercoledì 1 aprile alle 16 il centro fumetto “ Andrea Pazienza “ ha programmato un incontro con Michele Ginevra, operatore culturale e responsabile CF “Apaz”.

Giovedì 2 aprile si prosegue sempre alle 16 con Shockdom Edizioni, incontro con Lucio Staiano, e venerdì 3 aprile alle 16 l’evento l’ncontro con Laura Scarpa, autrice ed editore di Comicout.

A seguire nei giorni successivi: lezione di caracther design con Andrea Scoppetta; Lezio- ne di disegno dedicata ai supereroi con Giancarlo Caracuzzo autore per Marvel, Dc Co- mics; Presentazione del fumetto Zatlan, edito da Feltrinelli Comics con l’autore Paolo Castaldi; Live set di Dario Sansone, cantautore, regista e frontman dei Foja. Le attività del Museo del Fumetto e de La Scuola del Fumetto di Cosenza sono a cura di Cluster Società Cooperativa.