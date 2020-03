Covid. Il bollettino, positivi in Calabria sono quasi 400: casi in aumento in tutte le province

Dopo un'apparente stabilità negli ultimi due giorni, sale ancora e a 393, dunque 42 in più rispetto a ieri (QUI), il numero ufficiale dei contagi da Covid19 in Calabria. A confermarlo il consueto bollettino pomeridiano della Regione che contestualmente ufficializza anche un altro triste numero, quello dei 14 casi di decessi avvenuti sempre nella nostra regione (QUI), la metà solo negli ultimi tre giorni e tre addirittura nella giornata odierna.

Come al solito - e seguendo sempre la misura del luogo di ricovero e non la provincia di provenienza - Reggio Calabria fa la conta dei numeri più alti di positivi al virus, 123 (18 in più rispetto a ieri), 25 dei quali sono in reparto; 6 in rianimazione e 80 in isolamento domiciliare. Sette invece sono guariti e cinque, purtroppo, le morti confermate.

Non è, ahinoi, da meno nemmeno Cosenza, dove i contagi sono 105 (+8 da ieri): 43 in reparto; 3 in rianimazione e 52 in isolamento domiciliare. Anche qui, e come dicevamo, ufficiali sette deceduti.

A Crotone i casi di Covid sono arrivati a 73 (+9 da ieri) di cui 17 in reparto; uno in rianimazione e 54 in isolamento domiciliare. Compreso nel computo anche un decesso.

A Catanzaro sono invece 66 i positivi (+1 da ieri e compresi ovviamente i due pazienti trasferiti da Bergamo nel capoluogo calabrese): 13 si trovano ricoverati in reparto; 12 nella rianimazione e 41 in isolamento domiciliare.

Chiude Vibo Valentia con 26 soggetti contagiati (+6 da ieri) e di cui 3 in reparto; uno in rianimazione e 21 in isolamento domiciliare. Calcolato nel conteggio anche il primo decesso nella provincia avvenuto proprio oggi (QUI).

I soggetti in quarantena volontaria sono invece 7364, così distribuiti: 3367 a Reggio Calabria, 1766 a Cosenza, 828 a Catanzaro, 790 a Crotone e 613 a Vibo Valentia. Le persone giunte in Calabria e registratesi sul sito della Regione sono 11.793.

(notizia in aggiornamento)