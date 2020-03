Cciaa, Bando calamità: ultimi giorni per presentare la domanda

Scadrà a breve, precisamente alle 21 del prossimo 31 marzo, il termine per la presentazione delle domande di contributo straordinario che la Camera di Commercio di Crotone ha messo a disposizione delle imprese della provincia di Crotone colpite dalle calamità naturali nei mesi di ottobre e novembre 2018.

Il contributo totale a bando, finanziato da Unioncamere, è pari ad 225.262,00 euro e le domande, da inviare a mezzo pec unitamente alla modulistica ed agli allegati indicati sul sito della Camera di Commercio, saranno valutate secondo una procedura a sportello, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

“Auspichiamo di poter dare un contributo concreto al maggior numero di imprese che sono state colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 2018” - commenta Alfio Pugliese, Presidente della Camera di Commercio di Crotone.

“Sono già pervenute diverse domande ed in molti casi le aziende non sono riuscite ad ottenere altro ristoro se non quello che erogheremo loro all’esito dell’istruttoria - continua Pugliese, che aggiunge - anche se con un importo di 5mila euro per ciascuna impresa, siamo orgogliosi di tutto il lavoro finora compiuto, dall’organizzazione dei tavoli di concertazione con le associazioni di categoria coinvolte, all’interlocuzione con le istituzioni e, da ultimo, con l’ottenimento del fondo da parte di Unioncamere per attivare il bando in oggetto”.

“Vogliamo raccomandare alle imprese che si accingono ad inviare la propria domanda di contributo a prestare la massima attenzione rispetto ai requisiti chiesti dal bando; gli uffici che si occupano della gestione delle pratiche, sono a disposizione per qualsivoglia informazione ai contatti indicati nel bando stesso” - raccomanda il Presidente dell’Ente camerale.

Si ricorda che il bando è reperibile sul sito internet della Camera di commercio di Crotone e per tutte le informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione, Comunicazione, Giustizia Alternativa della Camera di commercio di Crotone all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o ai numeri telefonici 0962/6634225-247-207-231.