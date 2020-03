Il maltempo minaccia e crea disagi nel crotonese: 20 interventi dei Vvf

Dalle prime luci dell’alba gli uomini dei Vigili del Fuoco del comando Provinciale di Crotone sono impegnati sul tutto il territorio per interventi dovuti alle avverse condizione climatiche che ormai da ore interessano il crotonese e in particolar modo tutta la fascia Ionica.

Sono oltre venti gli interventi effettuati in mezza giornata ed altri sono in attesa. Sul porto di Crotone è avvenuto un recupero imbarcazione della Polizia Nautica che stava definitivamente affondando dopo aver imbarcato acqua, intervento che ha richiesto l’ausilio dell’autogru.

Nella notte, invece, il forte vento ha divelto sulla Lega Navale di Crotone un palo dell’illuminazione pubblica.

Vari sono stati sul territorio anche gli interventi dei pompieri per la messa in sicurezza di insegne, rami di albero e calcinacci. A Cirò Marina gli uomini del distaccamento del posto hanno effettuato un delicato intervento di messa in sicurezza di una canna fumaria in precario stato di stabilità sul tetto di una palazzina.