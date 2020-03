Covid19. Ancora morti, 82enne deceduta nell’ospedale di Cosenza

Dopo il decesso di un 62enne registrato nella notte scorsa a Vibo Valentia (QUI), arriva purtroppo la conferma di un’altra morte di una persona affetta da coronavirus nella nostra regione (QUI). Si tratta di una donna 82enne di Francavilla Marittima ed anche lei già ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove è deceduta.

Sotto osservazione anche il genero della donna, risultato positivo al Covid19 e anch’egli ricoverato in condizioni critiche. Del ricovero della donna ne aveva parlato anche il sindaco di Francavilla, Franco Bettarini, che tramite i social aveva invitato coloro che fossero stati in contatto della 82enne e della sua famiglia, di mettersi in quarantena e, ovviamente, di segnalarlo in modo da poter seguire tutto l’iter di prevenzione.

SEI VITTIME IN UNA SETTIMANA

Con quest’ultimo sale dunque a sei il numero delle vittime nel cosentino dall’inizio dell’epidemia. La prima è stata un 60enne di Tarsia (QUI), a cui è seguito un 79enne di Paola (QUI), ed ancora tre uomini tutti di San Lucido, un 75enne (QUI), un suo coetaneo (QUI) ed un 63enne (QUI). Non è stato invece confermato se un altro caso, quello di una 57enne di Corigliano, sia o meno riconducibile anch’esso all’infezione da Covid (QUI).