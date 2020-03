Truffe: il Covid non ferma i furfanti, attenzione a non farsi imbrogliare

In questo periodo di emergenza sanitaria e crisi economica a causa del diffondersi della pandemia da nuovo coronavirus si registrano, purtroppo, tentativi di truffa da più fronti. Dai finti volontari che propongono aiuto per gli acquisti alla gente in difficoltà bussando alla loro porta, ai furbetti della rete.

I Carabinieri mettono in guardia anche dalle finte donazioni consigliando di “prestare la massima attenzione, ad eventuali tentativi di truffe on-line finalizzate a finte operazioni benefiche nell’ambito dell’epidemia Covid-19 e fenomeni di phishing (LEGGI QUI) che non si fermano ma che anzi sfruttano l’attualità per tentare di infiltrarsi nei computer degli utenti e appropriarsi delle credenziali. Si ricorda il numero 112, tra le fonti istituzionali, da chiamare per qualsiasi dubbio in merito.”