Allerta meteo arancione nel crotonese: attivo il Centro Operativo di Protezione Civile

Il maltempo continua ad imperversare sul territorio crotonese e - in attinenza all'allerta di livello arancione emanata dalla Protezione Civile Regionale per oggi e domani, 25 e 26 marzo - è stato attivato il Centro Operativo Comunale che monitorerà la situazione h 24.

Secondo quanto riportato Centro Operativo di Protezione Civile, particolare attenzione sarà riservata alla zona Margherita (canale 19), dove si effettuerà un monitoraggio costante e delle zone nei pressi di alvei e fiumi e per la cittadinanza in generale.

Per tutti i cittadini è messo a disposizione h 24 il numero di emergenza 0962 – 921700 (Comando Polizia Locale) per eventuali segnalazioni.

Anche in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, arriva l’invito alla cittadinanza di rispettare con particolare attenzione e collaborazione le prescrizioni governative in atto per l'emergenza Coronavirus riguardo gli spostamenti sul territorio.