Rende. Manna a confronto con De Caprio: emergono i problemi del sistema impiantistico

Prosegue, anche in piena emergenza sanitaria, il lavoro dell’Ambito Territoriale Ottimale del distretto 1-Cosenza.

Stamane, il presidente Marcello Manna, ha infatti incontrato nella cittadella regionale l’assessore regionale all’ambiente Sergio De Caprio. Era presente in videoconferenza il direttore dell'Ufficio Comune Francesco Azzato.

È stato illustrato lo stato emergenziale del sistema impiantistico, attualmente in uso, oltre al quadro preciso della situazione amministrativa e delle problematiche economiche e gestionali che attualmente il distretto più grande della Calabria si trova a dover fronteggiare.

L'assessore De Caprio ha espresso soddisfazione per il lavoro compiuto dall'ATO e, in particolare, dall'Ufficio di Presidenza, manifestando la propria disponibilità a supportare qualsiasi azione venga promossa per la risoluzione delle criticità di sistema: dall'individuazione dei siti in cui realizzare gli impianti alla definizione di sistemi di riscossione più efficaci.

L'Assessore regionale all’ambiente ha concluso l'incontro auspicando un'azione collettiva da parte dei comuni per l'attivazione di ogni possibile strumento necessario all'efficientemento del sistema e al raggiungimento di una stabile sostenibilità economica e gestionale.

“Soddisfazione per il riconoscimento da parte dell’amministrazione Santelli dell’operato sin qui svolto da ATO 1-Cosenza. Siamo certi che lavoreremo in sinergia per costruire una moderna rete di infrastrutture indispensabile per la corretta gestione dei rifiuti e per uscire da questa fase emergenziale”, ha dichiarato a margine dell’incontro il presidente Marcello Manna.