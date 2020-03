Coronavirus, richiesta dei sindaci: “ospedali al limite, centro Covid a Germaneto”

giuseppe dell'Aquila

“L’ospedale Universitario di Germaneto venga impegnato al meglio delle sue potenzialità per la cura dei pazienti affetti da coronavirus”.

È questo in sostanza ciò che chiedono i Sindaci della Provincia di Crotone ed il Presidente della Provincia Giovanni Dell’Aquila ai vertici governativi regionali. “La richiesta – annunciano – deriva dal fatto che altri ospedali sono al limite numerico per posti letto, ed è determinata dal fatto che gli ospedali non universitari, avendo un Pronto Soccorso, devono garantire comunque l’assistenza a pazienti con patologie acute sia mediche che chirurgiche. Ciò rende difficile non solo il reperimento di altri spazi e posti letto, ma anche un carico di lavoro difficilmente sopportabile per medici anestesisti che, oltre a garantire assistenza a pazienti con gravi difficoltà respiratorie positivi a coronavirus, devono prestare servizio nel proprio reparto di rianimazione e nelle sale operatorie”.

“L’ospedale Universitario di Germaneto, - hanno ragionato unanimi - non avendo un Pronto Soccorso può modulare e programmare a piacimento le attività dei reparti chirurgici ed internistici. Questo renderebbe possibile l’utilizzo di spazi per incrementare i posti letto secondo le necessità, considerando anche la possibilità di avere in servizio un numero di medici specialisti, considerando anche gli specializzandi, che gli altri ospedali non hanno”.

“Tale soluzione, per gli abitanti della Provincia di Crotone, risulta vitale e di garanzia qualora la situazione dovesse precipitare. Oggi abbiamo tutto il tempo necessario per prevenire e di conseguenza organizzarci al meglio tutelando al meglio i territori”- concludono.