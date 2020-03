Torna a casa Maria Antonietta, la donna a cui l’ex marito diede fuoco

Maria Antonietta Rositano, la donna aggredita dall’ex marito l’undici marzo del 2019 (QUI), è ritornata a Reggio Calabria. La donna, rimasta gravemente ferita dopo che l’uomo le aveva gettato addosso della benzina e le aveva dato fuoco, aveva riportato delle gravi ustioni e per questo era stata ricoverata a Brindisi, nel centro grandi ustioni.

Maria Antonietta, per lungo tempo in pericolo di vita, è potuta così rientrare nella sua città, mentre l’ex marito, Ciro Russo, è attualmente in carcere (QUI).

Esprime soddisfazione Cinzia Nava, presidente della Commissione regionale pari opportunità della Calabria, che ha parlato di una bella notizia “in questo momento di isolamento, sbandamento e paura, a causa dell'emergenza coronavirus. È passato un anno da quel gesto di violenza - aggiunge - e lei ha trovato nel coraggio di cui, a volte, sono capaci solo le donne e nell'amore smisurato per i suoi figli, la vera ragione di vivere e di superare una prova durissima”.