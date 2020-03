Covid 19, lauree in streaming alla Mediterranea

Lauree in streaming anche all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. È la decisione del consiglio direttivo che, a seguito dell’emergenza da coronavirus, ha disposto la discussione in streaming. Gli studenti discuteranno la tesi di laurea in videoconferenza da casa, seguiti in diretta online da familiari ed amici.

Oggi e domani saranno trasmesse le sedute di laurea del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES) in streaming sul Canale YouTube della Mediterranea all'indirizzo: https://tinyurl.com/tvdcd8k o sulla home page del sito web di Ateneo www.unirc.it. Nei prossimi giorni seguiranno le sedute di laurea degli altri Dipartimenti della Mediterranea.