Villa, in 150 hanno raggiunto la Sicilia. Dopo imbarchi cala la tensione

Centocinquanta persone, ieri notte, sono riuscite a imbarcarsi per la Sicilia. Dopo ore di tensione dovute alla chiusura degli ingressi decretata dall’isola per l’emergenza coronavirus, in nottata, dunque, un gruppo ha potuto traghettare dal porto reggino (QUI).

Altre 90 persone, arrivate in auto a Villa San Giovanni, resteranno in quarantena in Calabria. Perché qui sono rimaste bloccate agli imbarcaderi, dal momento che non sarebbero in regola con le disposizioni dettate dal governo per il contenimento del contagio del coronavirus.

La Polizia Metropolitana del capoluogo dello Stretto ha distribuito dei pasti caldi agli automobilisti bloccati a Villa, tra cui famiglie con bambini. Nel gruppo anche una donna incinta, le cui condizioni non hanno destato preoccupazione.

Oggi a Villa ci sono ancora 80 persone ferme ma l'intervento di questa notte ha permesso di allentare il nervosismo che si era creato nel piazzale di stoccaggio mezzi dello scalo.

(ultimo aggiornamento 10:31)