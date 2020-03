Covid. Enpa multata mentre cura le colonie feline, Regione: norme lo consentono

Chiede la massima collaborazione da parte delle forze dell’ordine Gianluca Grandinetti, medico veterinario della Task Force per le Attività Veterinarie del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

E lo chiede in merito alla circolare del Ministero della salute con la quale vengono autorizzate le attività di presa in carico e di assistenza alle colonie feline in stato di libertà.

La nota del ministero, per Grandinetti, deve essere fatta conoscere “affinché quanto in essa contenuto – dice - venga diramato a tutto il personale, informando nel contempo anche tutte le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale e quant'altro) che operano sul territorio di competenza”.

Il componente della task force è infatti venuto a conoscenza del fatto che l’Enpa, associazione di volontariato, è stata sanzionata da parte degli organi di polizia mentre si occupava proprio di accudire alcune colonie di gatti.

Attività, ribadisce Grandinetti che “risulta chiaramente consentita nella nota ministeriale, in quanto tali tipologie di attività "rientrano nell'ambito della deroga relativi ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale”.

Per questo motivo Grandinetti confida che questi “servizi veterinari offrano, con la loro competenza, la massima collaborazione per evitare spiacevoli situazioni che possono pregiudicare la salute e il benessere di tutte le specie animali”.