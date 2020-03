Covid. Gom conferma il quinto decesso nel reggino, vittime salgono a 12

Sale purtroppo a dodici il numero dei pazienti covid-19 deceduti in Calabria (QUI). La conferma al triste bilancio arriva dalla Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, che ha ufficializzato poco fa come oggi siano deceduti due uomini, un 79enne di cui abbiamo già scritto nel pomeriggio (QUI) ma anche un 86enne. Entrambi erano ricoverati nel reparto di Pneumologia del Gom per insufficienza respiratoria ed erano gravati da severe copatologie.

Sempre oggi, fanno sapere ancora dallo stesso nosocomio, sono stati sottoposti allo screening per il coronavirus 73 nuovi soggetti con sospetto di infezione e che di questi, uno è risultato positivo. In totale, ad ora, sono state sottoposte a controllo 1801 persone.

I casi positivi confermati sono quindi 95 (di cui due da confermare). I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 29, di cui 20 in Malattie Infettive, 4 in Pneumologia e 5 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 4 (che si aggiungono al decesso avvenuto all’ospedale di Melito Porto Salvo), mentre i pazienti dimessi perché guariti sono cinque.