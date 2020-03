Tensioni a Villa. Musumeci: famiglie in quarantena a Reggio. Santelli: non è problema della Calabria

La governatrice Santelli interviene sulla proposta avanzata da Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, nella quale quest’ultimo avrebbe chiesto che le persone arrivate a Villa San Giovanni e bloccate davanti agli imbarcaderi prima di partire per l’isola (QUI), vengano messe in quarantena presso un hotel reggino.

“Dev’essere chiaro che chi oggi si trova a Villa San Giovanni in attesa di un imbarco - sbotta Jole Santelli - vi è arrivato perché non sono funzionati i controlli lungo il viaggio dalle città di provenienza”.

La presidente della giunta regionale calabrese ritiene quindi che debba essere lo Stato ad assumersi “le proprie responsabilità e che quindi i nuclei familiari - afferma - vengano scortati dalla Polizia fino alle residenze siciliane e lì giustamente posti in quarantena”.

Per Santelli non si tratta di “uno scontro tra le due regioni” quanto invece “di una situazione in cui è necessario coniugare legalità e principi di civiltà”.

Secondo la governatrice calabrese è infine inaccettabile che “lo scotto” in questa vicenda lo paghino “famiglie e con loro un comune, quello di Villa San Giovanni, e la Calabria protagonista incolpevole di una situazione in cui non ha nulla a che fare”.