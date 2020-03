Famiglie bloccate a Villa, Santelli: su Stretto iniziative adeguate per risolvere situazione

“È necessario che le autorità competenti assumano iniziative adeguate a risolvere la difficile situazione che si è venuta a verificare a Villa San Giovanni.”

Lo dichiara Jole Santelli, presidente della Regione, riferendosi alle code e lunghi tempi di attesa registratisi sul versante calabrese degli imbarcaderi per la Sicilia, con auto ferme e persone in tensione attendendo di salire a bordo dei traghetti ma sottoposte ad accurati controlli.

Santelli ricorda che in merito ci sono due ordinanze emanate dai governatori di Calabria e Sicilia e un’ordinanza congiunta del Ministero della Salute e dell’Interno oltre ad un decreto del Governo (Coronavirus).

“Occorre assumere le decisioni necessarie - afferma la governatrice - perché vengano rispettate e attuate le leggi dello Stato e si ritorni alla normalità. Non è accettabile che una cittadina come Villa San Giovanni subisca momenti di tensione che rischiano di avere effetti più gravi”.

Inoltre, la presidente della Regione sottolinea che sulla vicenda non vi sia alcuna controversia tra la Calabria e la Sicilia: “Le persone che in queste ore bloccano i traghettamenti - afferma - hanno utilizzato il territorio calabrese esclusivamente come zona di transito e quanto accaduto rappresenta un monito affinché vengano intensificati i controlli che, evidentemente, non sono stati fino ad ora adeguati.”