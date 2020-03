Covid19, sale a 10 il numero delle vittime. Altri due decessi nel cosentino

Arrivano purtroppo a dieci, e in poche ore, i decessi di pazienti affetti da coronavirus in Calabria. Oggi, oltre al 75enne di San Lucido (QUI), hanno perso la vita una donna di 57 anni di Corigliano Rossano, ricoverata da qualche giorno nell’ospedale di Cetraro, e un uomo di 63 anni di San Lucido, che come il 75enne deceduto stamani era ricoverato anch’egli nel nosocomio dell’Annunziata di Cosenza.

È stato il direttore sanitario dell’ospedale spoke di Cetraro-Paola, Vincenzo Cesareo, a dare la notizia della morte della donna, mentre la notizia dell’altro decesso è stata confermata da Pino Pasqua, primario dell’Unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione (Terapia intensiva) dell’Annunziata.

Sale quindi a sei il bilancio delle vittime nel cosentino (tre solo nella città di San Lucido, uno a Paola, uno a Rende e una a Corigliano Rossano).