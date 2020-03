Alberto Fortis ospite al festival online “La panchina dei versi”

Continua l'appuntamento garbato con la "Panchina dei versi", il festival online contro il coronavirus, trasmesso dalla pagina Facebook "Il Paese della Poesia" www.facebook.com/ilpaesedellapoesia

Ideato dal poeta ed editore calabrese Giuseppe Aletti (originario di Rocca Imperiale), per tenere compagnia quotidianamente agli utenti in rete in questi giorni di tristezza e rintanamento in casa, oggi, alle ore 19:00, il festival ha in programma un incontro molto suggestivo ed emozionante con il cantautore Alberto Fortis, artista elegante e sensibile, che ha scritto brani entrati nella storia della musica italiana, come La sedia di lillà, Il Duomo di notte, Fragole infinite, Milano e Vincenzo.

Il cantautore - milanese d'adozione - si collegherà per offrire un concerto di voce e piano dalla sua casa di Domodossola, dove sta trascorrendo questi giorni di solitudine. Sarà un momento imperdibile per tutti coloro che amano l'arte, e che trovano in essa il conforto e l'energia per ripartire ogni giorno.