Castrovillari, il sindaco: “Con il distanziamento sociale usciremo dall’emergenza”

Ancora un richiamo dal sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, in merito all’emergenza covid 19. Fa un richiamo alla responsabilità il primo cittadino e lo fa rivolgendosi ai concittadini ai quali chiede “una sferzata di responsabilità alla ennesima potenza, con una coscienza e comportamenti che, pur sembrando impietosi, esprimano la voglia di combattere, con decisione, questa guerra che solo insieme vinceremo.”

Il distanziamento sociale ad ogni costo è spiegato dalla bontà di ricaduta sulla collettività come stanno iniziando a registrare i dati nazionali che si raccolgono. “Da qui l’importanza, tra l’altro, di non spostarsi da un Comune all’altro se non per comprovati motivi di lavoro e salute, o non mettersi in viaggio da altre regioni per raggiungere i propri familiari. La violazione di tali regole –rammenta- comporta la denuncia per procurato contagio oltre la quarantena obbligatoria, per non parlare degli oggettivi rischi che si possono arrecare anche ai propri cari.”

“Comprendo, poi– conclude Lo Polito-, che il sacrificio richiesto è grande, anche in vista della prossima ricorrenza della Santa Pasqua, ma l’obiettivo da raggiungere è ancora maggiore perché comprende la salute e la vita di tutti a partire dalla propria. E per questo fare i furbi non aiuta”.