Aeroporti calabresi. Usb: “lavoratori vittime della classe politica regionale, stipendio a rischio!”

Riceviamo e pubblichiamo una nota Federazione Regionale USB Lavoro Privato sull’attuale situazione che “travolge” il sistema aeroportuale calabrese e i dipendenti di la Sacal e la Sacal GH.

***

“In uno scenario già tragico per la pandemia COVID19, l’assenza e la superficialità della Regione Calabria, rischia di travolgere tutto il sistema aeroportuale calabrese, la Sacal e la Sacal GH. A farne le spese saranno, tanto per cambiare, i lavoratori, vittime non solo di un virus mortale invisibile che sta distruggendo famiglie ed economia, ma cosa più grave, vittime sacrificabili della burocrazia della classe politica regionale e di una dirigenza che non riesce a farsi “sentire”. Forse ostaggio di patti ed accordi segreti ?

La Regione Calabria e la dirigenza SACAL/SACAL GH, non possono disconoscere le differenze tra FIS (Fondo Integrazione Salariale) e CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria), e le ripercussioni che la scelta sbagliata potrebbe avere per i lavoratori, tenuto anche conto del decreto legge “Cura Italia”.

Infatti oggi l’azienda sacal sta ancora “concertando” su che cosa propinare ai lavoratori: stanno “Scegliendo” se utilizzare la cassa integrazione attraverso il Fondo Integrazione che coprirebbe solo 9 settimane e non crediamo che la crisi si risolva in così breve tempo;

oppure altri strumenti ( FSTA fondo speciale trasporto aereo ) dove per i lavoratori non si ha garanzia di questa integrazione, quindi i lavoratori potrebbero percepire stipendi ridotti…

ancora peggio altri strumenti dove la sacal non ha nessun obbligo ad anticipare la quota di CIG (senza doverne giustificare le motivazioni), quindi in questo caso i lavoratori rischiano di rimanere senza reddito per almeno 3/4 mesi;

Non vorremmo che dietro questo modo di agire ci sia la volontà di approfittare della situazione e procedere in un futuro “dietro l’angolo” a licenziamenti, ridimensionamenti e/o a tutte le furbizie di cui eventuali dirigenti profittatori e politici incapaci, non curanti del bene comune ma interessati solo al proprio vitalizio, siano capaci.

Crediamo doveroso sollecitare l’impegno di tutti gli “attori” di questa problematica a farsi carico dei propri doveri istituzionali, legali, politici, amministrativi e morali, per fare fronte nel migliore modo possibile a questa tragica situazione.

Non basta più dire “ANDRA’ TUTTO BENE”, come se volessimo demandare al fato o ad altri la soluzione di tutto, ma dobbiamo dire “FACCIAMO IN MODO CHE TUTTO VADA BENE”

USB Nazionale ha già inviato una lettera al Ministero del Lavoro chiedendo di sollecitare la Regione Calabria a convocare le Parti in modo celere per espletare la procedura per l’attivazione della CIGS come previsto e ai sensi dell’art.24 del D.lgs n.14/2015.

USB metterà in atto tutti gli strumenti necessari per difendere diritti e lavoro dei lavoratori Sacal/Sacal GH.”

Le opinioni espresse in questa pagina non impegnano in alcun modo la nostra testata rispecchiando esclusivamente il pensiero dell’autore a cui viene rimandata ogni responsabilità per quanto in essa contenuto. La testata resta comunque disponibile a pubblicare integrazioni, risposte e rettifiche a quanto riportato e a firma di chiunque sia direttamente o indirettamente coinvolto.