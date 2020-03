Neri (Regione): “polizia a rischio di infezione, serve maggiore tutela”

Il Consigliere regionale Giuseppe Neri chiede a Jole Santelli virtù che in un contesto emergenziale come quello che stiamo vivendo sia garantita “maggior tutela alle operatrici e agli operatori di Polizia Locale vengano. Chiedo dunque – dice l’onorevole - alla presidente Santelli di sollecitare i Comuni e le province affinché forniscano con celerità gli strumenti adeguati di sicurezza. Infatti, da più parti (agenti, comandanti e organizzazioni sindacali) mi sono giunte informazioni riguardanti la mancanza fornitura dei cosiddetti Dpi (Dispositivi di Protezione Individuale), come mascherine, guanti, occhiali e prodotti igienizzanti”.

“Non è banale sottolineare che proprio gli agenti di Polizia Locale, nonostante un impegno in prima linea nelle attività di controllo finalizzate all’emergenza Covid-19 - come denunciato dai sindacati - non percepiscano la indennità di ordine pubblico, nonostante una circolare del Ministero dell’Interno disponga diversamente – sottolinea Neri. Ma ciò nonostante, con lo spirito di servizio che da sempre ha contraddistinto questo corpo, sono certo, non verrà meno il contributo di abnegazione e professionalità nell’esercizio “di prossimità” che la Polizia Locale, - primo avamposto sul territorio - saprà garantire ai cittadini, ed in particolare – closa - a quelli che vivono nelle frazioni più decentrate”.