Nemmeno il coronavirus ferma l’uso di droga tra i giovani: segnalati due 20enni

Le rigide prescrizioni governative non scoraggiano l’uso di droga tra i giovani sul territorio provinciale di Vibo Valentia. L’ultima conferma è arrivata nei giorni scorsi ai Carabinieri di Filandari che, nel corso di un controllo mirato al rispetto delle norme governative in materia di Covid-19, hanno fermato due giovani di Rombiolo, di 27 e 21 anni, C.C.V e R.A., a bordo di una Lancia Musa.

Alle domande dei militari i ragazzi avrebbero risposto in modo astratto. I carabinieri, guidati da uno strano odore proveniente dal veicolo, hanno così proceduto con la perquisizione personale e veicolare rinvenendo nelle disponibilità dei due ragazzi alcuni involucri di carta stagnola contenenti rispettivamente 2,5 e 5 grammi di marijuana, e un terzo con poco meno di un grammo di cocaina.

Il materiale è stato posto sotto sequestro. C.C.V e R.A sono stati segnalati alla Prefettura di Vibo e deferiti in stato di libertà perché, in assenza di comprovate ragioni dettate da stato di necessità, sanitarie o di lavoro, si muovevano liberamente in barba alle attuali disposizioni governative.