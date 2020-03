Cittadino chiama la polizia, ladri d’auto bloccati ed arrestati in pochi minuti

Furto aggravato in concorso: è questo il reato contestato a quattro persone bloccate e immediatamente arrestate dopo aver rubato un’autovettura nel centro urbano di Reggio Calabria.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Volante della Questura locale, intervenuta dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato degli uomini armeggiare su una Fiat Punto e fornito alla polizia dei dettagli importanti sulle persone e sui veicoli a bordo dei quali queste muovevano.

Grazie a queste indicazioni gli agenti - a pochi metri dal luogo indicato nella segnalazione - hanno così fermato una Smart con a bordo tre persone e la Fiat Punto appena rubata su cui viaggiava la quarta.

Eseguiti subito gli accertamenti, due dei fermati, un 38enne (L.F.P.) e un 26enne (B.S.), entrambe reggini, sono risultati gravati da pregiudizi penali per reati predatori. Per tutti è scattata la denuncia anche per l’inosservanza del Provvedimento dell’Autorità per quanto riguarda le misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19.

La Smart utilizzata per commettere il reato era condotta da un minorenne, alla guida senza patente, ed è stata sequestrata. Gli agenti hanno inoltre ritrovato e sequestrato una centralina elettronica ed altri arnesi da scasso utilizzati per rubare la Fiat Punto, che è stata poi restituita alla proprietaria, che ha presentato regolare denuncia per furto.

Il Pm di turno ha disposto per tutti gli arresti domiciliari, convalidando i provvedimenti in sede di udienza.