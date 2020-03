File agli imbarcaderi a Villa San Giovanni. In atto rigorosi controlli auto e tir

Decine di mezzi sono fermi nel piazzale Anas di Villa San Giovanni in attesa dell'imbarco per Messina. Ieri il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci ha disposto il blocco degli ingressi dal continente verso l'isola. I camion e le auto, suddivisi in distinte aree di smistamento, sono controllati dalle forze dell’ordine.

Diversi nuclei familiari, ma anche singoli che stanno cercando di rientrare in Sicilia, stanno avendo non poche difficoltà. Allo stato attuale Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza filtrano i mezzi e valutano ogni singolo caso.