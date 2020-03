A passeggio con la fidanzata o al bar a bere birra: 17 denunce nel Vibonese

Sono 17 le persone denunciate dai carabinieri di Serra San Bruno per inosservanza del decreto anti covid19. I militari hanno effettuato diversi controlli a Dinami dove, hanno deferito una coppia intenta a passeggiare per la cittadino. Lui, un uomo della provincia di Reggio, e lei residente nella piana di Gioia Tauro, hanno dichiarato di essere amanti e di trovarsi di passaggio a Dinami.

A Soriano è stato invece denunciato - per dichiarazione mendace - un 43enne di Sorianello che ai Carabinieri che lo hanno fermato nel centro cittadino, mentre era a bordo della sua auto, ha detto di doversi recare in farmacia. Notando del nervosismo, i militari lo hanno seguito e hanno scoperto che non si era fermato in nessuna delle due farmacie cittadine.

Altre tre persone sono invece state deferite nelle scorse ore della Sezione radiomobile di Serra San Bruno perché “pizzicate” all’interno di un bar con la saracinesca abbassata, a Spadola, mentre consumavano tranquillamente delle bevande alcoliche.