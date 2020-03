Sentiamoci, cresce il progetto di solidarietà: medici al telefono

Nell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia del Coronavirus che ha investito il nostro Paese, cresce il progetto #Sentiamoci, nato da una proposta del dott. Pietro Leo, già Primario del Reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale di Cosenza e già Direttore del Dipartimento di Medicina, in collaborazione con il Movimento NOI, operativo su Cosenza già da due anni e nato dall’impulso di Papa Francesco ai cattolici (www.movimentonoi.it).

Al progetto #Sentiamoci, partito giorno 19 Marzo 2020 con 9 stimati professionisti del mondo della Medicina, se ne sono aggiunti in sole 48 ore altri 22. Per davvero un record per un grande progetto di solidarietà. I medici, saranno disponibili telefonicamente e gratuitamente per tutti coloro i quali avranno necessità da casa di ascoltare un esperto nei settori della gastroenterologia, oncologia, pneumologia, reumatologia, ginecologia ed endometriosi, oftalmologia (oculistica), cardiologia, anestesiologia, rianimazione e terapia del dolore, nefrologia, diabetologia.

Il servizio sarà disponibile con un calendario che sarà pubblicizzato quotidianamente da NoiRadio.eu (www.moiradio.eu), tramite social network sulla pagina del Movimento NOI con apposito banner e sarà sostenuto dalle Testate Giornalistiche del Gruppo Editoriale di Rete ComunicareITALIA.

L’iniziativa rimane aperta a tutti i medici che volessero farne parte e dare sostegno a chi potrebbe avere bisogno anche solo di essere confortato. Questa è l’Italia che lavora, questa è l’Italia che ci piace.