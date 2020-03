Covid. Gom: i casi positivi nel reggino salgono a 91

Rispetto ai dati ufficiali comunicati dopo le 17 di oggi nel bollettino ufficiale della Regione (QUI), salgono ancora i casi di Covid-19 nel reggino. La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” del capoluogo dello Stretto ha comunicato infatti che oggi sono state sottoposte allo screening 186 nuove persone con sospetto di infezione e che di questi, sei sono quelli risultati positivi.

I casi positivi confermati a Reggio Calabria, dunque salgono a 91 ed i pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 24: 17 in Malattie Infettive, 3 in Pneumologia e 4 in Terapia Intensiva. Quelli deceduti sono tre ed i dimessi, perché guariti, sono cinque.

Il Gom raccomanda a chiunque voglia chiedere informazioni o in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria. In totale, ad ora, sono state sottoposte a controllo nel reggino 1562 persone.