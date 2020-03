Va a casa di una persona in isolamento: 40enne finisce in quarantena

Una 40enne è stata segnalata dai Carabinieri della Stazione di Filadelfia all’Asp competente per l’attivazione di un isolamento obbligatorio ai sensi della relativa ordinanza regionale. Nella mattinata di oggi, la donna è stata notata dai militari mentre era in procinto di entrare nell’abitazione di un uomo, sottoposto ad isolamento domiciliare con sorveglianza attiva dal primo cittadino di concerto con l’Asp di Vibo Valentia, perché proveniente da luoghi a rischio di contagio da Coronavirus. Los tesso provvedimento subito dall’uomo è scattato anche per la donna.