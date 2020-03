A pesca in barba al divieto, due giovani fermati e denunciati

Scarponi e maglietta sporchi di terriccio e zainetti da cui fuoriuscivano le canne da pesca: elementi che non sono passati inosservati ai Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, impegnati senza sosta nei controlli sul rispetto delle norme di contenimento del Ciovi.

Un pattuglia ha così intercettato due giovani, di 18 e 22 anni, entrambi della Città della Certosa che, interpellati, hanno riferito di essere usciti di casa proprio per andare a pesca, “scusa” confermata da un controllo dei loro zaini.

Entrambi, poi, non avevano con sé alcuna autocertificazione che ne autorizzasse lo spostamento da casa e per questa ragione sono stati denunciati in stato di libertà.