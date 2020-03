Troppi in malattia a Crotone, Asp: “Basta polemiche, numeri anomali ma pochi i medici”

“Le assenze ingiustificate per malattia stanno rendendo ancora più gravoso il lavoro delle centinaia e centinaia di dipendenti aziendali di ogni categoria e di ogni profilo che quotidianamente stanno profondendo il massimo del loro impegno per contrastare l’epidemia da Covid 19”.

Ritorna sull’argomento dei 300 dipendenti dell’azienda sanitaria provinciale di Crotone che da quanto riferito dalla stessa Asp sono risultati tutti in malattia (QUI), il direttore generale facente funzione dell’Azienda, Francesco Masciari.

Il dg ha deciso ora di parlare direttamente con i lavoratori “per evitare interpolazioni di qualsiasi tipo” dice. L’anomalia dei dati riguardanti le assenze per malattia presso l’azienda sanitaria ha difatti ha scatenato un grande interesse mediatico, anche nazionale.

Da qui l’esigenza di Masciari di fare chiarezza ribadendo che “l’aumento dei numeri aggregati riguardanti i congedi per malattia è evidentemente anomalo”, e che i “numeri disaggregati ci dicono che questo fenomeno è particolarmente diffuso, in percentuale sulla forza lavoro complessiva, tra il personale infermieristico e gli Operatori Socio Sanitari, oltre che tra il personale amministrativo. La dirigenza medica - sottolinea però il Dg - “ne viene interessata in misura molto più modesta”.

L’analisi delle necessità assistenziali attuali nell’Azienda, prosegue Masciari, “ci dice che la carenza di personale è per noi più dannosa proprio nell’area infermieristica e socio sanitaria. Aggiungo che nella mattinata di ieri mi son stati consegnati ulteriori 7 certificati per malattia presentati da personale infermieristico”.

Poi l’invito ad abbandonare “ogni sterile polemica e ogni ingiusta generalizzazione”, e la necessità di concentrarsi “sul vero problema, che è quello del contrasto al Covid” e per questo motivo il direttore generale ha voluto ricordare che da ieri l’Azienda ha approntato un nuovo reparto ad hoc presso l’ospedale San Giovanni di Dio che, già da domani, fornirà 50 posti letto complessivi di cui otto di terapia intensiva.

“Tutto ciò - evidenzia Masciari - è stato realizzato dai nostri medici, dai nostri infermieri, dai tecnici in tempo record, senza risparmio alcuno di impegno e professionalità.

“È questo il vero volto dell’ASP di Crotone, che è il volto di tutti coloro che, in prima linea, garantiscono sempre e comunque il funzionamento della sanità crotonese”, conclude il dg.