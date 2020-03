Lamezia, affiliato a cosca sorpreso a girovagare in auto. Arrestato

È stato “pizzicato” alla guida della sua auto nonostante il decreto anti covid. Per questo un giovane, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Lamezia Terme, è stato arrestato.

Il giovane, già coinvolto nell’operazione “Perseo”, con l’accusa di associazione di tipo mafioso perché ritenuto affiliato alla cosca di ‘ndrangheta dei Giampà, è stato sorpreso per le vie del centro a bordo di un veicolo e mentre accompagnava due donne a fare la spesa, in totale violazione degli obblighi imposti dalla misura a cui è sottoposto.

Inoltre, e per tentare di eludere il controllo, ha fornito ai militari delle false generalità, pertanto è stato arrestato per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e denunciato anche per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in merito alla violazione delle vigenti misure anti contagio.