Covid 19, terza vittima a Cosenza. Deceduto 75enne di San Lucido

Si è spento nel reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza un uomo di San Lucido affetto da coronavirus. Il paziente, di 75 anni, era ricoverato da una settimana nella struttura bruzia e prima di rivolgersi alle cure dei sanitari del nosocomio cittadino era entrato in contatto con un parente affetto da Covid-19.

Negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate e l’uomo è stato trasferito nella terapia intensiva. Dopo il decesso, il corpo è stato trasportato nell’obitorio di Cosenza ed è stato isolato in una stanza schermata con una parete a vetro, per evitare che parenti, colleghi ed amici possano entrare in contatto con la salma infetta.

Sale dunque a sette il bilancio delle vittime in Calabria. Nel cosentino è questo il terzo dall’inizio dell’emergenza: il primo è stato, il 19 marzo scorso, quello di un 60enne di Tarsia ma residente a Rende (QUI) a cui è seguito, il giorno successivo, un 79enne di Paola (QUI) .

Altri tre sono stati registrati nel reggino: il 14 marzo un 65enne di Montebello Jonico (QUI); il 21 di marzo un 69enne di Gallico (QUI) e, nello stesso giorno, anche una donna 82enne (QUI). Un altro, invece, nel Crotonese dove il 19 marzo è deceduto un 65enne (QUI).