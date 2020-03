Covid. Il bollettino: in Calabria 238 contagiati, cinque i deceduti

Sale ancora - come prevedibile - il numero dei casi di Covid-19 in Calabria, sebbene meno rispetto a quelli registrati nella giornata di ieri e che erano 38 (QUI). Secondo il consueto bollettino della Regione sono ad oggi 235 i positivi al virus, 28 in più dall’ultimo aggiornamento di venerdì: 2480 i tamponi eseguiti, 2245 quelli risultati infatti negativi.

Ancora quella di Reggio Calabria la provincia più “colpita”: 84 i casi (11 in più rispetto a ieri) e di cui 16 in reparto; 3 in rianimazione; 58 in isolamento domiciliare. Nel computo, però, si sommano anche i cinque guariti finora e purtroppo due deceduti, l’ultimo dei quali proprio oggi (QUI) ed il precedente avvenuto il 14 di marzo a Melito (QUI).

51 i positivi a Catanzaro (+4 da ieri), compresi i due pazienti di Bergamo: 13 sono in reparto; 9 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare. 48 quelli a Cosenza (+5 da ieri): 28 in reparto; 4 in rianimazione; 14 in isolamento domiciliare; e anche qui, purtroppo si sommano due deceduti, un 60enne di Rende (QUI) ed un 79enne di Paola (QUI)

I casi a Crotone salgono, seppur di poco, a 43 (+5 da ieri) e tra cui anche un deceduto, il 65enne morto giovedì scorso (QUI). In 14 si trovano in reparto e 28 in isolamento domiciliare. Aumento anche a Vibo Valentia, 9 i positivi (+3 da ieri) di cui 2 in reparto e 7 in isolamento domiciliare.

Le persone che invece sono in quarantena volontaria sono 6382 e così distribuite: 3236 a Reggio Calabria; 1320 a Cosenza; 665 a Vibo Valentia; 610 a Catanzaro e 551 a Crotone. Al sito della Regione, infine, si sono registrate 10314 persone giunte in Calabria.

(notizia in aggiornamento)