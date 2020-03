Covid-19. Studenti calabresi al premier: sospenda gli affitti degli universitari

Un impegno maggiore per prevedere altre soluzioni per aiutare i cittadini a meglio affrontare l’emergenza Covid. Prima tra tutte quella che consenta agli studenti fuori sede in affitto - costretti dopo i decreti governativi a rientrare a casa - di sgravarsi dall’onere di continuare a pagare la locazione di un’abitazione inutilizzata da dopo la sospensione delle attività didattiche.

Questa la richiesta che alcuni studenti universitari dell’Unical (Roberta De Rose, Andrea Pio Assunto, Andrea Greco, Antonio Guarascio, Antonio Maiolino, Renato Raimondi, Salvatore Emanuele De Franco e Vincenzo Delle Donne) avanzano al premier Giuseppe Conte in una lettera aperta nella quale evidenziano come la situazione attuale abbia praticamente stravolto la loro quotidianità e che per questo richieda “misure forti e straordinarie”.

“In un momento del genere, come già fatto da molte università italiane, tra cui la nostra che ha deciso di anticipare l’erogazione delle borse di studio agli studenti idonei – affermano - è necessario che il nostro Governo preveda misure di solidarietà verso gli studenti e le proprie famiglie che vivono, come il resto degli italiani, un momento tragico e delicato”.

“Questi - proseguono - non sono tempi normali e non possiamo comportarci come se niente stesse succedendo. Siamo preoccupati per quello che stiamo vivendo ma consapevoli che, con l’impegno di tutti, riusciremo a superare anche questo".