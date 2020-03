Covid. Regione: al via “ospedale” d’emergenza al Mater Domini, altri 80 posti di intensiva

Arriva direttamente da Jole Santelli la conferma che la Regione Calabria - per prevenire, contrastare e affrontare l’emergenza Coronavirus – è stato messo a punto l’allestimento di una struttura modulare che sorgerà nell’area adiacente all’Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini di Catanzaro.

La struttura sarà realizzata con il coordinamento dell'Agenzia del Demanio e conterrà 80 nuovi posti di terapia intensiva e subintensiva e che permetterà di affrontare l’emergenza.

“Grazie a questo intervento – fa sapere la governatrice - saremo in grado di gestire, attraverso la connessione con il policlinico, ulteriori mille casi di possibile contagio”.

I nuovi posti letto si andranno ad aggiungere ai 141 allestiti negli scorsi giorni in tutta la regione: “Stiamo rispettando il programma che abbiamo delineato nei giorni scorsi – prosegue Santelli - per affrontare l'emergenza che prevede in più fasi la realizzazione di Centri Covid localizzati in tutto il territorio per ospitare reparti di malattia infettiva, pneumatologia e terapia intensiva”.

Un ringraziamento particolare la governatrice l’ha voluto indirizzare al Commissario Straordinario del Governo per l’Emergenza Covid 19, Domenico Arcuri e a Antonio Agostini, Direttore dell’Agenzia Demanio “per aver contribuito in modo fattivo affinché questo progetto possa vedere la luce in tempi brevi”.