Negozi aperti e cittadini in giro, furti e droga nonostante il Covid: denunce a Crotone

Mentre proseguono i controlli cittadini da parte della Questura di Crotone sul rispetto del Covid-19, nel corso della settimana 44 persone – durante un’ispezione condotta assieme al Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza - sono state denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, dopo esser stati sorpresi lungo le vie cittadine senza un giustificato motivo.

Fra queste una è stata segnalata amministrativamente al Prefetto come assuntrice di stupefacenti dato che è stata ritrovata con della marijuana, opportunamente sequestrata.

Nel pomeriggio del 15 marzo la Squadra Volante, ha deferito in stato di libertà un 28enne del posto M.A., per violazione delle prescrizioni della Sorveglianza Speciale.

Nello stesso pomeriggio, sempre la Volante ha tratto in arresto un 41enne, S.S., che poco prima aveva rubato una bicicletta ad un cittadino pachistano, domiciliato a Crotone e che, accortosi del furto, l’aveva inseguito e bloccato in una via attigua.

La Divisione Pasi, Squadra Amministrativa a seguito di controlli effettuati il 17 marzo, estesi anche a tutti gli esercizi commerciali cittadini interessati dai provvedimenti di sospensione dell’attività, ha deferito due titolari di negozi in quanto tenevano regolarmente aperta l’attività. Agli stessi è stata intimata l’immediata chiusura e sono stati segnalati al Prefetto di Crotone per la successiva irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale.

Nello stesso giorno, personale della Divisione Pasi-Squadra Amministrativa ed Ufficio Armi, ha deferito un 51enne crotonese, L.M., che aveva contravvenuto di fatto alle norme sul contenimento della diffusione del Covid-19. L’uomo recatosi negli uffici di polizia, con una certificazione, per un cambio di destinazione d’uso delle armi in suo possesso, non presentava carattere di urgenza dato che poteva essere trasmessa tramite modalità informatiche.

Due cittadini crotonesi, un 25enne, C.G., ed un 17enne, S.L., sono stati denunciati il 18 marzo per resistenza a pubblico ufficiale dal personale della squadra volante.

Nella giornata successiva la Volanti, insieme alla Divisione Pasi e alla Digos, durante dei controlli estesi anche a tutti gli esercizi commerciali della città ha deferito il titolare di un negozio perché teneva aperta l’attività, effettuando anche la vendita con asporto. Attività chiusa con la segnalazione al Prefetto di Crotone e pagamento di una sanzione.

Il bilancio settimanale al termine dei controlli segnala l’arresto di una persona, la denuncia in stato di libertà di altre 50 persone ed una segnalazione all’Autorità Amministrativa.

Sono state 11 le persone sottoposte a misure di sicurezza; 478 le identificazioni e 243 i veicoli controllati. Vari i posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; eseguiti tre fermi o sequestri amministrativi o penali; 18 perquisizioni. Infine tre gli accompagnamenti presso gli Uffici per l’identificazione; 227 controlli amministrativi e, contestualmente, 6 le sanzioni amministrative.