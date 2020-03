Corigliano-Rossano, nuova ordinanza: supermercati aperti anche oggi

Per l’emergenza Covid-19, esclusivamente per la giornata di oggi, generi alimentari e supermercati potranno restare aperti anche nel pomeriggio. Non è esclusa la possibilità di effettuare l’orario continuato e resta l’obbligo di chiusura alle 18.30.

A comunicarlo è il Sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, sottolineando che, nella sola parte in cui si impone la chiusura di tutte le attività commerciali sul territorio comunale il sabato pomeriggio, l'ordinanza 53 (emanata nella serata di ieri, venerdì 20 marzo) entrerà in vigore a partire da domani, domenica 22 marzo.

“La decisione – precisa il Primo Cittadino – si è resa necessaria per evitare, considerato il ridotto lasso di tempo dall’emanazione dell’ordinanza, possibili assembramenti presso i negozi di alimentari e supermercati nella mattinata odierna di sabato 21 marzo. I cittadini – continua – sono in ogni caso obbligati a recarsi a fare la spesa solo se strettamente necessario, considerato che lunedì 23 marzo tutti i supermercati ed i generi alimentari apriranno regolarmente”.

“Si ricorda – conclude Stasi – che è obbligatorio che a fare la spesa vada una sola persona per famiglia e che è vietato uscire senza necessità, pertanto tutti coloro i quali circoleranno o andranno a fare la spesa ripetutamente, saranno sanzionati penalmente e fino a 500 euro”.