Pizzo. A passeggio con la droga addosso, in due fermati vicino alla stazione

Passeggiavano nei pressi della stazione ferroviaria di Pizzo, incuranti delle attuali disposizioni di legge e, per di più, con addosso 60 grammi di marijuana. Due giovani sui 30 anni, un uomo e una donna, sono stati così denunciati dai Carabinieri napitini, che hanno intravisto la coppia di amici vicino la strada che conduce allo scalo cittadino.

Come da prassi i militari li hanno dunque controllati, dato che loro presenza in quel luogo non sembrava facilmente giustificabile, e proprio in quel frangente non gli è sfuggito uno strano rigonfiamento nella zona lombo sacrale della donna. Immediata la perquisizione che ha consentito di trovarle nei pantaloni una busta sottovuoto con dentro lo stupefacente.

Entrambi sono stati così denunciati per le violazioni ai decreti di contenimento del Covid ma anche per detenzione droga.

“Date seguito alle decisioni del Governo senza se e senza ma, con disciplina e senso di responsabilità per la tutela della salute pubblica quale diritto fondamentale dell’uomo e della collettività”: è questo il segnale chiaro che il comandante della Stazione Carabinieri di Pizzo ha voluto lanciare ai giovani del posto, assicurando inoltre che i controlli del territorio, in tal senso, continueranno senza sosta per prevenire ed eventualmente sanzionare condotte illegali, invitando anche la comunità, infine, alla responsabilizzazione e alla collaborazione.