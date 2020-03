Emergenza. Sorical a Sigle: “Basta attacchi, ecco come tuteliamo i lavoratori”

“Di tutto hanno bisogno i calabresi tranne che di strumentali e sterili attacchi contro Sorical”, lo affermano i commissari liquidatori della stessa azienda, Luigi Incarnato e Baldassare Quartararo, in una comunicazione inviata alle segreterie regionali di Filctem Cgil, Uiltec Uil e alla Femca Cisl, unica sigla rappresentata dalla Rsu di Sorical, per chiarire quali misure sono state attuate a tutela dei lavoratori in questo periodo di emergenza.



Nella informativa i liquidatori elencano tutte le misure varate negli ultimi mesi al fine di contrastare e ridurre i rischi di contagio e diffusione del Virus, e dunque a tutelare la salute e sicurezza dei propri lavoratori.

Incarnato e Quartararo rendono noto che “dopo due giorni dalla firma dell’Accordo, e quindi in data 16.03.2020, Sorical ha altresì adottato e divulgato l’ulteriore Disposizione Organizzativa Sorical Covid-19_rev2, che tiene anche conto e recepisce quanto contenuto nell’Accordo medesimo consultabile sul sito internet della società.”

“Inoltre sono state implementate forme di Smart Working per circa n. 75 impiegati amministrativi, Al personale tecnico che opera sugli schemi ed impianti idrici, oltre ai dispositivi già in dotazione, è stato fornita, per il tramite del Datore di Lavoro, attrezzatura atta alla loro protezione, e segnatamente: mascherine (in conformità a quanto disposto per il loro utilizzo dall’OMS); guanti monouso; igienizzante; camice monouso per il personale che opera nel Laboratorio.” Aggiungono i commissari liquidatori della Sorical, che segnalano per di più che “la Società ha già fatto richiesta alla Protezione Civile per ottenere la fornitura di ulteriore materiale da destinare alle predette finalità; Si è proceduto alla sanificazione dei locali delle varie sedi, inclusi le Dighe e gli Ipot, ed ancor prima aveva dato stringenti disposizioni alla propria ditta di pulizia interna per una più incisiva ed accurata pulizia delle sedi societarie. Inoltre è stata prevista una attività di sanificazione straordinaria, per la denegata ipotesi in cui nei locali societari dovessero transitare o trovarsi a lavorare soggetti contagiati o a rischio di contagio;Nelle ultime ore la società, su disposizione del direttore dell’Area Operativa ha programmato una turnazione alternata suddivisa per squadre tecniche al fine di tutelare al massimo i lavoratori e mettere la Sorical nelle condizioni di poter assicurare il servizio anche in condizioni sfavorevoli.”

Infine, Incarnato e Quartararo precisano che “tutte le predette misure, sono state concertate ed approvate dalle RSU di Sorical (che hanno ex lege sostituito le RSA sin dal lontano 2006, nel rispetto di quanto contenuto negli accordi interconfederali, nonché Testo Unico della Rappresentanza, sottoscritto anche da CGIL, CISL e UIL ed Associazioni Datoriali), dal Responsabile della Sicurezza, dal Medico competente, unici soggetti (oltre a codesta Regione ed alla Protezione Civile) con cui la scrivente ritiene di dover interloquire, e dunque interloquirà, per la individuazione del modus procedendi da adottare in questa delicata fase.”